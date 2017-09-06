فانك يخلف تاونسند في قيادة التحالف

واشنطن (أ ف ب)

تسلم الجنرال الأميركي بول فانك قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في العراق وسوريا أمس، مع دخول التحالف ضد التنظيم الإرهابي عامه الرابع. وتولى الجنرال فانك مقاليد قيادة القوات المشتركة لعملية «العزم الصلب» في احتفال أقيم في قاعدة عسكرية في المنطقة، حسب ما أعلن مسؤولون في بيان. ويخلف فانك الجنرال ستيفن تاونسند الذي كان تسلم القيادة قبل عام.

وقال فانك إن «وجود تنظيم داعش بحد ذاته يشكل تهديدا للعالم المتحضر ولطريقة عيشنا، علينا أن نهزمهم، جهودنا المشتركة كفيلة بهزيمتهم»، حسب البيان. ويقود الجنرال فانك الفيلق الثالث في الجيش الأميركي الذي تولى في السابق قيادة التحالف ضد تنظيم داعش بين سبتمبر 2015، وأغسطس 2016.