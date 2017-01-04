سباق السيدات يدشن الفعاليات بتحدي 100 كلم

دبي (الاتحاد)

ينطلق في السابعة صباح اليوم بمدينة دبي الدولية للقدرة أول سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وتستهل الفعاليات بسباق السيدات في تحدي مسافة 100 كلم.

ويقام السباق الافتتاحي بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبرعاية لونجين، وخصصت جوائز قيمة للفائزين، منها سيارات لصاحبات المراكز الأولى، وجوائز نقدية لكل من أكمل السباق بنجاح.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى 3 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم وتم ترسيمها بالأعلام الصفراء، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية 40 كلم ورسمت بالأعلام الحمراء، وتعقبها راحة إجبارية مدتها 50 دقيقة، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة والأخيرة 20 كلم ورسمت بالأعلام البيضاء.

ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة المصنفة دولياً بثلاثة نجوم وتقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية عدداً من الشروط التي يجب الالتزام بها وهي أن الحد الأدنى لعمر الجواد يجب أن لا يقل عن 7 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به 75 كجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏‏ساعة.