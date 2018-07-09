«البريميرليج» يحكم «المربع الذهبي» في المونديال !

برلين (د ب أ)

ربما لم يستطع الدوري الإنجليزي فرض سطوته بالشكل اللائق على بطولات الأندية الأوروبية في العقد الأخير، ولكنه فرض نفسه بقوة على المربع الذهبي لبطولة كأس العالم.

وشق لاعبو الدوري الإنجليزي طريقهم ببراعة مع منتخبات بلادهم إلى المربع الذهبي للمونديال الحالي، حيث يستحوذ لاعبو الدوري الإنجليزي على نصيب الأسد في صفوف المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي، لدرجة أن المواجهة، التي يتوقعها الكثيرون والمحتملة بين المنتخبين البلجيكي والإنجليزي في النهائي ستكون بمثابة مواجهة حصرية بين لاعبي الدوري الإنجليزي.

ومن بين آخر عشرة أبطال لدوري أبطال أوروبا كان هناك فريق واحد فقط من الدوري الإنجليزي. ولكن الوضع يبدو مختلفاً تماماً في المونديال الحالي، خاصة مع وجود المنتخب الإنجليزي كأحد الفرق المشاركة في هذا المربع.

ومن بين 92 لاعباً في قوائم المنتخبات الأربعة (إنجلترا وفرنسا وكرواتيا وبلجيكا) المتأهلة للمربع الذهبي، يوجد 40 لاعباً ينشطون في الدوري الإنجليزي مقابل 12 لاعباً فقط من الدوري الإسباني وأعداد أقل من هذا من بطولات الدوري المحلية الأخرى مثل الدوري الفرنسي (11 لاعباً)، والألماني (9 لاعبين)، والإيطالي (8 لاعبين) من بينهم اللاعب الكرواتي نيكولا كالينيتش، الذي جرى ترحيله إلى بلاده في وقت مبكر من البطولة لمشكلة تأديبية.