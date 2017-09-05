سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكد عضو المجلس المحلي لقضاء الحويجة في كركوك أحمد خورشيد أمس، هروب نحو 330 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي مع أسرهم من مناطق الحويجة، بينما أعلنت مصادر أمنية أن «داعش» بدأ منذ الفجر نشر مركبات على طول الطرق الرابطة بين جبال حمرين وناحية الرشاد جنوب كركوك، وبين الفتحة وقضاء الحويجة غرب كركوك، يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ومفخخة، إلى جانب نقل براميل محملة بالنفط لغرض حرق مداخل المدن وعرقلة القطعات العسكرية.

وقال خورشيد: «إن الهروب الجماعي لـ«الدواعش من مواقعهم الأمنية جنوب غرب كركوك يعود إلى قناعة (الهزيمة) وفقدان الثقة بقياداتهم الذين فر أغلبهم وتركوهم فريسة مرتقبة للقوات المشتركة». وأكد «اختفاء المئات من الدواعش، وخلو مقراتهم من الإرهابيين وسط علامات استفهام شعبية محيرة».

ويقع قضاء الحويجة على بعد 55 كم جنوب غرب كركوك ويخضع لسيطرة «داعش» مع جهات «الزاب والرياض والعباسي والرشاد»، ونزح أغلب سكانه إلى مناطق أخرى هربا من بطش «داعش».

إلى ذلك، أكد قائد في مليشيات»الحشد الشعبي «في قوة تحرير الحويجة، أن عناصر من (داعش)، بدأوا يسلمون أنفسهم لقوات البيشمركة»، مشيراً إلى اندلاع خلافات بين عناصر «داعش» المحلية ودواعش المحافظات الأخرى والأجانب. وقال عيسى السبيل أحد قادة «الحشد» ، وهو من أهالي ناحية الزاب، إن «عناصر داعش يواجهون انهياراً وخوفاً حقيقياً في مناطق جنوب كركوك وغربها، الأمر الذي دفعهم لتسليم العديد منهم أنفسهم لقوات البيشمركة» مؤكداً «وقوع خلافات ومشاكل بين عناصر (داعش) المحلية التي ترديد تسليم نفسها وبين عناصر (داعش) من محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار وأطراف بغداد، و(الدواعش) الأجانب».

على صعيد متصل، أكد مصدر أمني أن «داعش» بدأ منذ فجر أمس، نشر مركبات على طول الطرق الرابطة بين جبال حمرين وناحية الرشاد جنوب كركوك، وبين الفتحة وقضاء الحويجة غرب كركوك،يعتقد أنها محملة بالمتفجرات ومفخخه إلى جانب نقل براميل محملة بالنفط لغرض حرق مداخل المدن وعرقلة القطعات العسكرية.

وأشارت معلومات إلى تسليم 34 «داعشياً» أنفسهم في مناطق قرب قضاء الدبس، إلى جانب وجود 15 آخرين يرومون تسليم أنفسهم جنوب كركوك. وأعلنت خلية الإعلام الحربي انطلاق قطعات عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عمليات «قادمون يا حويجة» لتحرير القضاء التابع لكركوك من سيطرة «داعش».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بالبدء بعملية تحرير الحويجة أمس الأول. وألقت طائرات القوة الجوية ملايين المنشورات على قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، مبينة أن المنشورات تتضمن إبلاغ أهالي القضاء بـ«قرب خلاصهم» من التنظيم الإرهابي.