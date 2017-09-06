الاحتلال يطرد أسرة فلسطينية من منزلها في القدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (رام الله - القدس)

طردت قوة عسكرية إسرائيلية خاصة، فجر أمس الثلاثاء، عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح جنوب مدينة القدس المحتلة، لمصلحة المستوطنين، وذلك في إطار خطة تهويدية لإخلاء الفلسطينيين من المدينة المقدسة. وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوة إسرائيلية خاصة برفقة طواقم دائرة الإجراء منزل عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح وإخلاءه من ساكنيه ومحتوياته مستعينين بشاحنة خاصة. وذكرت أن قوات الاحتلال فرضت خلال عملية الإخلاء طوقاً أمنياً في محيط منزل عائلة شماسنة والمحاور المؤدية إليه ومنعوا الطواقم الصحفية والمواطنين من الوصول إلى مكان المنزل.

وتعيش عائلة شماسنة بمنزلها منذ عام 1964، وكانت تدفع إيجار المنزل بعد النكبة لِـ «حارس أملاك العدو» التابع للحكومة الأردنية، وبعد احتلال القدس عام1967 انتقلت إدارة تلك المنازل إلى القيم العام. وأجبر حينها كافة السكان على عمل عقد إيجار سنوي، حتى عام 2009، العام الذي رفض تجديد عقد الإيجار بحجة وجود ورثة للمنزل، والذين توجهوا بدورهم إلى المحاكم الإسرائيلية لإخلاء عائلة شماسنة منه، وعام 2016 صدر القرار النهائي القاضي بإخلاء العائلة من منزلها لمصلحة المستوطنين.

وتعتبر عائلة شماسنة إحدى العائلات المقدسية التي تواجه تهديدًا بالإخلاء من بيوتها، ويبلغ عدد هذه العائلات 130 عائلة على الأقل تقطن في شرقي القدس، خاصةً في حي الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافا. وتواصل مع نشطاء ومتضامنين اعتصامهم أمام منزل العائلة، رفضاً لقرار إخلاء منزلها، وذلك وسط إصرار من العائلة على الصمود والثبات في منزلها الذي تعيش فيه منذ عام 1964.

وسلم الاحتلال الإسرائيلي ست عائلات فلسطينية إخطارات إخلاء من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس. وذكرت لجنة حي الشيخ جراح أن دائرة ما يسمى بـ«حارس أملاك الغائبين» سلمت 6 عائلات مقدسية قرارات إخلاء من منازلها بالحي بغضون 30 يوماً، وأوضحت أن المنازل تعود لعائلات عدة، ويقطن بداخلها حوالي 30 فرداً، معظمهم يعيشون بعقود إيجار محمية، ولكن محامي «حارس أملاك الغائبين» يطالبهم بتجديد تلك العقود وفق شروط جديدة. وتزعم جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أراض امتلكها يهود قبل العام 1948، وهو ما دحضه الفلسطينيون من خلال وثائق رسمية لم تقبل بها المحاكم الإسرائيلية، وتخطط جماعات استيطانية لإقامة عشرات المساكن الاستيطانية على أنقاض المنازل الفلسطينية حال تفريغها من سكانها الفلسطينيين، حيث كُشف مُؤخرًا عن مخطط إسرائيلي لتوطين 400 عائلة يهودية في الحي خلال خمس سنوات.