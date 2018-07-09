وليد فاروق (دبي)

بعدما أصبح غياب «ثلاثي الرعب» ألمانيا والبرازيل والأرجنتين، عن نصف نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، ووجود «مربع ذهبي» أوروبي خالص، فإن ذلك يأتي ضمن المشاهد التي تبقى محفورة في البطولة.

وعلى مدار 20 نسخة سابقة، شهد نصف النهائي بعض الأحداث المؤثرة، سواء المتعلقة بنتيجة مباراتيها، أو غير المألوفة، والبداية في «نسخة 1954» بسويسرا، وفاز بلقبها منتخب ألمانيا، حيث شارك لاعب من أصول أرجنتينية، يدعى خوان أوبرج مع أوروجواي أمام المجر، وبرغم تأخر أوروجواي بهدفين، فإن أوبرج نجح في تسجيل هدفين، وإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي، ومن فرط فرحته واحتفاله أصيب بنوبة قلبية، وأعتقد الكثيرون أنه توفي، وحاول المسعفون إنقاذه في وقت، لم يكن تغيير اللاعبين مسموحاً في مباريات كرة القدم، وبعد جهود مضنية تمت إفاقته عبر التنفس الصناعي وتدليك القلب، وعاد ليستأنف اللعب، ووصف بأنه «الميت» الذي سجل في كأس العالم، ورغم كل ذلك خسرت أوروجواي 3-2 وهي أول خسارة لها في كأس العالم، بعدما أحرزت اللقب مرتين.

موهبة بيليه

في كأس العالم 1958 بالسويد، سجل بيليه البالغ 17 عاماً هدفه الأول في كأس العالم، عندما تغلبت البرازيل على ويلز 1 - صفر في دور الثمانية، وبرغم عدم انتشار التلفزيون، فإن «الجوهرة السوداء» ذاع صوته بعد أدائه المتميز في مباراة نصف النهائي أمام فرنسا، حيث وضع فافا البرازيل في المقدمة بهدف الدقيقة الثانية، وتعادل جوست فونتين بعد 7 دقائق، وأعاد ديدي التقدم للبرازيل قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول، ثم بدأ بيليه حفل الاستعراض، وسجل ثلاثية في الدقائق 52 و64 و75، ليمنح «السامبا» مكاناً في النهائي قبل أن يحرز روجيه بيانتوني هدفاً آخر لفرنسا ليجعل النتيجة 5-2.