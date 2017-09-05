28 بنداً على أجندة مجلس الجامعة العربية الثلاثاء

القاهرة (واس)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعات دورته العادية 148 على مستوى وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء المقبل 12 سبتمبر الحالي برئاسة جيبوتي، لمناقشة مختلف القضايا العربية المطروحة على الساحة حاليا، وفي مقدمتها قضية فلسطين، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، فضلاً عن الموضوعات المتعلقة بمجالات العمل العربي المشترك.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي أمس، إن أجندة أعمال الدورة الوزارية القادمة تشمل عددًا من الموضوعات المهمة في مقدمتها تطورات الأزمة السورية، والوضع في ليبيا، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وتطورات الوضع في اليمن.

وأوضح أنه سيعقد على هامش أعمال مجلس الجامعة عدد من الاجتماعات الوزارية. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية 28 بنداً تشمل تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147 - 148)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا دعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.