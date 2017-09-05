تونس: اعتقال عنصرين تكفيريين

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء في بيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة سوسة السياحية (وسط شرق) تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري يبلغ من العمر 20 عاماً، وينحدر من جهة القلعة الصغرى المحاذية. وأضاف البيان أنه وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر السلفي التكفيري وأنه يأسف للهزائم المتتالية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه حال توافر سلاح ناري لديه فإنه سيتولى استهداف الأجانب بتونس.

وأكدت «الداخلية»، أنه بتصفح حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» تم العثور على تدوينات ومقاطع فيديو وصور تحرض على الإرهاب وكيفية صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة وتتوعد الدولة التونسية بالحرب وإقامة ما يدعونه بدولة الخلافة وانتقاد المداهمات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني ضد العناصر السلفية التكفيرية ونعت رجالها بالطواغيت. وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وفي بيان آخر، أكدت «الداخلية» أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة رمادة، من محافظة تطاوين الحدودية مع ليبيا، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في القضايا الإرهابية للأمن الوطني بالقرجاني، بالعاصمة تونس، بسبب تورطه في قضية إرهابية. وجاء في البيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمحافظة جندوبة (شمال غرب) والقريبة من الحدود الجزائرية، قد احتفظت بعنصر سلفي تكفيري عمره 20 سنة وباشرت قضية عدلية في شأنه، موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي وذلك بعد أن اعترف بتبنيه الفكر السلفي التكفيري والعثور على صور وتدوينات وفيديوهات تشيد بتنظيم داعش الإرهابي وصور لبعض العناصر الإرهابية».