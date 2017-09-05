تونس: اعتقال عنصرين تكفيريين

ساسي جبيل (تونس)
أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء في بيان أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمدينة سوسة السياحية (وسط شرق) تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري يبلغ من العمر 20 عاماً، وينحدر من جهة القلعة الصغرى المحاذية. وأضاف البيان أنه وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر السلفي التكفيري وأنه يأسف للهزائم المتتالية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى أنه حال توافر سلاح ناري لديه فإنه سيتولى استهداف الأجانب بتونس.
وأكدت «الداخلية»، أنه بتصفح حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» تم العثور على تدوينات ومقاطع فيديو وصور تحرض على الإرهاب وكيفية صنع المتفجرات والأحزمة الناسفة وتتوعد الدولة التونسية بالحرب وإقامة ما يدعونه بدولة الخلافة وانتقاد المداهمات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني ضد العناصر السلفية التكفيرية ونعت رجالها بالطواغيت. وباستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بالاحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي.
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