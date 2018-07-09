هازارد بطل فضيحة «برجر جيت»!

موسكو (د ب أ)
كان إيدين هازارد في العشرين من عمره، عندما هددت فضيحة «برجرجيت» بعرقلة مسيرته الدولية الواعدة، ولاعب الوسط الموهوب في فريق ليل الفرنسي، تم استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب البلجيكي، ولكن بعد استبداله خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا أمام تركيا في 2011، كاد أن يفقد كل هذا، وقام المدرب البلجيكي جورج ليكينز بتغييره، بعد مرور ساعة كاملة، وكان رد فعل اللاعب هو الدخول إلى النفق مباشرة، من دون توجيه الشكر إلى مدربه، وترك الملعب، بينما كانت المباراة تلعب، وتوجه إلى مطعم برجر مع عائلته. وتسبب تصرفه هذا في فضيحة، أطلق عليها اسم «برجرجيت» في بلجيكا، وتم إيقافه مباراتين من قبل ليكينز، كانت هذه لحظات صعبة على كرة القدم البلجيكية، فشلت البلاد في التأهل لمونديال 2010، وغابت عن «يورو 2012»، ولكن بعد مرور سبع سنوات، أصبح هازارد
«27 عاماً» قائدا للمنتخب البلجيكي، الذي أصبح أمامه مباراتان فقط للتتويج بلقب كأس العالم. وقال هازارد بعد الفوز على المنتخب البرازيلي في دور الثمانية: لم تنته الأمور بعد، نحلم بالمزيد.
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وإذا تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره الفرنسي سيتجاوزون إنجاز المنتخب البلجيكي الموهوب الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في مونديال 1986.