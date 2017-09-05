مصر وأميركا تستأنفان تدريبات «النجم الساطع»

القاهرة (رويترز)
أعلن في القاهرة أمس، أن مصر سوف تستضيف تدريباً عسكرياً مشتركاً مع الولايات المتحدة، وذلك بدءاً من العاشر من سبتمبر الجاري، ولمدة عشرة أيام، بعد توقف مناورات النجم الساطع بين البلدين قبل ثماني سنوات. وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في صفحته على «فيس بوك»، إن التدريب يحمل اسم «النجم الساطع 2017»، ووصفه بأنه «من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأميركية».
وأضاف أن التدريب يؤكد «عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من البلدين، كما يأتي استمراراً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة». وتابع أن التدريبات ستجرى في قاعدة محمد نجيب العسكرية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو، والتي توجد في شمال مصر. وقال المتحدث العسكري، إن التدريب يشمل «التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة في القرن الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية والحرب غير النظامية».
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