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جيرو.. إنهاء الشراكة مع «زيزو 31»!
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يوليو 2018

موسكو (د ب أ)

سرق كيليان مبابي الأضواء خلال المباراة التي جمعت المنتخب الفرنسي أمام نظيره الأرجنتيني في دور الستة عشر من المونديال، وحصل أنطوان جريزمان على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أوروجواي في دور الثمانية، هل حان دور أوليفييه جيرو للحصول على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام المنتخب البلجيكي في الدور قبل النهائي؟

ولم يضع جيرو بصمته بتسجيل هدف للمنتخب الفرنسي، خلال مشواره نحو الدور نصف النهائي، ولكن ما زال جيرو يقود هجوم المنتخب الفرنسي في روسيا.

وتساءل البعض لماذا فضل المدرب ديديه ديشامب بقاءه في الفريق في المقام الأول، وعدم استدعائه للاعبين أمثال أنتوني مارسيال وألكسندر لاكازيتي والمغضوب عليه كريم بنزيمه، ومع ذلك، تظل مساهمة جيرو مهمة للفريق كنقطة محورية في اللعب الهجومي.

ويتطلع جيرو لتسجيل هدف ليضع نفسه أمام الفرنسي الرائع زين الدين زيدان في قائمة أفضل الهدافين للمنتخب الفرنسي.

ويحتل جيرو المركز الرابع مناصفة مع زيدان، حيث سجل 31 هدفاً في 79 مباراة، خلف تيري هنري «51 هدفاً»، وميشيل بلاتيني «41 هدفاً» وديفيد تريزيجيه «34 هدفاً»، ويأتي خلف جيرو لاعبون أمثال جاست فونتين وجان بيير بابان ويوري دجوركاييف. ... المزيد
     
 

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