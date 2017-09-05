أمير الكويت يلتقي ترامب غداً

الكويت (وكالات)

يتوجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأميركية واشنطن، وذلك في زيارة رسمية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أمير الكويت سيجري، خلال زيارته لواشنطن، مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد توجه والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الجمعة الماضي. وأكد سفير الكويت لدى أميركا الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أن زيارة أمير الكويت إلى واشنطن «بداية لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين». وقال في تصريح لـ«كونا» أمس، إنه «يجب النظر إلى هذه الزيارة التاريخية كبداية لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، حيث نتطلع الآن إلى الـ25 سنة القادمة من العلاقات الكويتية - الأميركية ووضع أسس جديدة لدفعها إلى مراحل متقدمة». وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد أواصر العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية على مختلف الصعد. وأضاف أن الزيارة «تعتبر تاريخية من ناحية التوقيت والحجم» نظراً للتحديات التي تمر بها المنطقة العربية كما أن وفداً حكومياً رفيع المستوى ووفداً من رجال الأعمال يرافق الأمير خلال الزيارة. وذكر السفير الشيخ سالم العبدالله أنه ستعقد على هامش الزيارة فعاليات عدة، منها المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد الأربعاء في غرفة التجارة الأميركية والذي سيجمع وفداً من رجال الأعمال الكويتيين برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح مع نظرائه من القطاع الأميركي الخاص ومسؤولين من الإدارة الأميركية، وذلك لبحث فرص تعزيز الاستثمار المتبادل بين البلدين. وبين أن اللقاء بين أمير الكويت والرئيس الأميركي يعتبر استكمالاً للقاء الذي عقد بينهما في الرياض على هامش القمة الخليجية - الأميركية التي عقدت في شهر مايو الماضي موضحاً أن القمة المرتقبة تعتبر استكمالاً للمشاورات القائمة دائماً بين القيادتين نظراً للعلاقة القوية التي تربط البلدين.

وقال إن الأمير سيعقد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض غداً الخميس ستتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن ملف الإرهاب يتصدر أولويات البلدين، وسيتم بحثه على مستوى القمة، حيث إن الكويت تعتبر شريكاً رئيساً في الحرب على «الإرهاب». وأضاف أنه يوم الجمعة المقبل ستعقد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حيث سيترأس وفد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بهدف مراجعة التقدم في العلاقات السياسية والتجارية والثقافية والأمنية والعسكرية والدفع بها إلى مراحل متقدمة.