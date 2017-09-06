ضيوف الرحمن يتوافدون على المدينة المنورة

المدينة المنورة ، طهران (وكالات)

بدأت قوافل ضيوف الرحمن بالتوافد على المدينة المنورة لقضاء عدة أيام فيها، وزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه وفي روضته الطاهرة، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه رضوان الله عليهما، بالإضافة إلى زيارة المساجد التاريخية والمواقع الإسلامية فيها، بعد أن من الله عليهم بأدائهم لنسك الحج، وسط سلسلة متتابعة من الرعاية الجليلة والعناية الفائقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من خلال تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بأعمال الحج، للتيسير على ضيوف الرحمن، وتوفير كل الخدمات اللازمة والعمل الدؤوب على تنفيذ الخطط التشغيلية والتنسيق التام بين مختلف الجهات.

ووفقاً للإحصائية اليومية التي تصدرها المؤسسة الأهلية للإدلاء، وصل للمدينة المنورة حتى مساء أمس الأول أكثر من 1440 حاجاً، قادمين من مكة المكرمة، فيما تشهد الأيام القادمة تزايد أعداد الوافدين من ضيوف الرحمن للمدينة المنورة لموسم ما بعد الحج الذين لم يزوروا طيبة الطيبة خلال موسم ما قبل الحج. وبدأت وكالة وزارة الحج والعمرة والزيارة، والمؤسسة الأهلية للإدلاء وجميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج وخدمة ضيوف الرحمن بمباشرة أعمالها لموسم ما بعد الحج، حيث تصل الحافلات التي تقل الحجاج لمركز الاستقبال بطريق الهجرة الذي تتوقف فيه الحافلات مؤقتاً لأخذ بيانات الحجاج وتقديم مختلف الخدمات لهم ومنها الخدمات الصحية والإرشادية، ومن ثم تدخل الحافلات للمدينة المنورة متوجهة لمقر سكن الحجاج، وسط تنسيق تام بين مختلف القطاعات وبإشراف مباشر من لجنة الحج والعمرة والزيارة بالمنطقة. كما تواصل إدارة المرور بالمدينة المنورة تنفيذ مهامها من خلال ضبط الحركة المرورية على الطرق المؤدية للمسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية مقر سكن الحجاج، لضمان انسيابية الحركة المرورية والحرص على دخول الحافلات وخروجها وفقاً لخطط تشغيلية معدة سلفاً، للعمل على تحقيق سهولة وصول الحافلات للمنطقة المركزية وعودتها لموقف الحافلات بأقصر مدة زمنية ممكنة. وتشهد المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تواجد الفرق الرقابية والإشرافية لمختلف الأجهزة الخدمية والأمنية، لتوفير كل الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، وتنفيذ أعمالها وفق منظومة واحدة لضمان أعلى معايير الجودة لمختلف الخدمات المقدمة، إلى جانب تواجد الفرق والطواقم الإسعافية التي تباشر أعمالها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن زوار مدينة المصطفى، صلى الله عليه وسلم.

من جانب آخر، شكرت إيران أمس السعودية على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام ورأت أنه بعد الحج باتت الفرصة سانحة لإجراء مفاوضات بين القوتين الإقليميتين، بحسب ما أورد التلفزيون العام. وقال علي غازي - أصغر ممثل المرشد الأعلى للجمهورية في إيران علي خامنئي، لشؤون الحج «نحن نشكر السعودية على سلوكها تجاه الحجاج الإيرانيين». ورغم أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين، فقد أدى أكثر من 86 ألف حاج إيراني فريضة الحج الأسبوع الماضي في السعودية، في حين تغيب الإيرانيون عن موسم الحج عام 2016.

وقال غازي أصغر بحسب ما أوردت وكالة ايسنا «اليوم بعد هذا الحج الناجح، إنه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشاكلهما في باقي المجالات». وأضاف «أن المرشد الأعلى الإيراني يشدد باستمرار على تنمية العلاقات بين إيران ودول الجوار والحكومة منخرطة أيضاً في هذا الاتجاه. وبالتأكيد، فإنه متى بدأ الحوار، فإن المشاكل يمكن أن تحل».