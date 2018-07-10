ديشامب مطاردة زاجالو وبيكنباور!

نيجني نوفجورود (د ب أ)

لم يحظ ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي للمنتخب الفرنسي، في أي وقت بمثل الحضور الذي يتمتع به زين الدين زيدان نجم المنتخب السابق والمدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ولم يبد ديشامب انزعاجاً إزاء التوقعات التي تشير إلى أن زيدان سيخلفه في تدريب المنتخب، لكنه أكد أنه يركز في الوقت الحالي على تحقيق هدفه أولاً.

وبعد أن شق المنتخب الفرنسي طريقه تحت قيادة ديشامب إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم المقامة بروسيا، بات ديشامب على بعد انتصار واحد من التأهل للنهائي، وانتصارين، من تحقيق إنجاز لم يسبقه إليه سوى ماريو زاجالو وفرانز بيكنباور، وهو اعتلاء منصة التتويج كلاعب وكمدرب.

وكان ديشامب قائداً للمنتخب الفرنسي المتوج باللقب الوحيد لفرنسا حتى الآن في المونديال، وكان في نسخة 1998 بفرنسا، والآن يتطلع المدرب إلى مواصلة انطلاقة الفريق في المونديال الروسي، أملاً في اعتلاء منصة التتويج.

ولم يكن طريق المنتخب الفرنسي ممهداً في البطولة الحالية، حيث واجه الفريق انتقادات تتعلق بالأداء خلال الدور الأول ثم تجاوز دوري الستة عشر والثمانية بصعوبة على حساب الأرجنتين وأوروجواي.