مارتينيز المرفوض يغزو القلوب!

برلين (د ب أ)

حينما تمت إقالة الإسباني روبيرتو مارتينيز من تدريب إيفرتون الإنجليزي، بدا من المحتمل أنه وصل إلى نهاية مسيرته التدريبية. وكان تولي مارتينيز تدريب إيفرتون بمثابة فرصة كبيرة له بعد سنوات من تدريبه لفريق سوانسي سيتي الإنجليزي، وكذلك ويجان أتلتيك، الذي أحرز معه لقب كأس الاتحاد الانجليزي عام 2013، لكنه أخفق في اغتنام تلك الفرصة في النهاية.

وبعدما تولى فرهاد مشيري زمام الأمور في قلعة «جوديسون بارك»، قام على الفور بوضع حد لمشوار مارتينيز مع إيفرتون الذي استمر ثلاثة أعوام، وقام النادي الإنجليزي بتوجيه الشكر له، بعدما قاد الفريق للحصول على «أعلى عدد من النقاط في تاريخه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز». ولكن خلف هذا الوداع المهذب، كانت جماهير الفريق سعيدة برحيل مارتينيز، حيث كانوا يشعرون بأنه سيقود الفريق إلى الهاوية.

كان المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، على ما يبدو، من بين مجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين لم يؤمنوا بطرق لعب مارتينيز. وبعد مرور عامين على قيام مارتينيز بالعمل مع لوكاكو في المنتخب البلجيكي، فإن الأمر أصبح مختلفاً الآن، بعدما استعاد المدرب الإسباني سمعته التدريبية مع المنتخب الملقب بـ «الشياطين الحمر».

وحافظ المنتخب البلجيكي على سجله خالياً من الهزائم خلال 23 مباراة متتالية، كما أصبح على بعد مباراة وحيدة من أجل التأهل للمباراة النهائية في كأس العالم. جاءت بداية مارتينيز مع المنتخب البلجيكي مهتزة، بعدما خسر أمام منتخب إسبانيا ودياً، قبل أن يحقق الفريق انتفاضة جامحة تحت قيادته، بتحقيق 18 انتصاراً وخمسة تعادلات.