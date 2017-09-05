تفجير منزل على سكانه في تعز

تعز (وكالات)

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أمس، على ارتكاب جريمة، بتفجير منزل أحد المواطنين على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة طفلين ووالدهما، في منطقة الحوبان بمحافظة تعز.

وأفاد سكان محليون في المنطقة، أن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل بحثاً عن أقارب مالكه وهو قيادي في المقاومة الشعبية بتعز، ومن ثم قاموا بتفجيره بمن فيه من السكان. وأكد شهود مقتل من كانوا داخل المنزل وهم أحمد عبدالرحيم، وطفلته سعاد، والطفل عبدالرحيم، والأخير لم يتمكنوا حتى الآن من انتشال جثته من تحت الركام. وقالوا إن الميليشيات أمرت بدفن الطفلة سعاد على الفور لإخفاء الجريمة البشعة التي ارتكبتها. وأوضحوا أن ميليشيات الحوثي، وعقب تفجير المنزل وقتل مالكه وطفليه، قامت باختطاف 5 أشخاص من أقارب صاحب المنزل وجيرانه ونقلتهم إلى جهة مجهولة.