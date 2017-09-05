2000 حالة وفاة و612 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

جنيف (الاتحاد)

أظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية أمس، أن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في أبريل بلغ 612703 حالات، وأن الوباء قتل 2048 شخصاً وبعض المناطق ما زالت تبلغ عن ارتفاع عدد الحالات الجديدة.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين، وانخفض المعدل اليومي لحالات الاشتباه الجديدة إلى نحو ثلاثة آلاف حالة.

وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن التابع للأمم المتحدة، من عودة تفاقم انتشار الكوليرا بسبب موسم الأمطار وانعدام إمكانية الحصول على المياه المأمونة في البلاد، حيث فرص الحصول على المياه النظيفة منعدمة لحوالي 16 مليون شخص من السكان، أي ما يعادل سكان ‫لندن‬ و‫نيويورك‬ مجتمعة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنها أفرغت نحو 70 طن من مستلزمات علاج ‫الكوليرا‬ في مخازنها بصنعاء، تمهيداً لتوزيعها الأيام القادمة للمناطق المتأثرة بالوباء.

وقال طارق جاسارفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن بعضاً من أكثر المناطق المتضررة ومنها مدينة صنعاء ومحافظتي حجة وعمران شهدت انخفاضاً في أعداد الحالات الجديدة. لكن ظهرت «زيادات مفاجئة وكبيرة» في أعداد حالات الاشتباه المسجلة من 12 حياً في محافظات الحديدة والجوف والمحويت وإب وضمار والبيضاء وعدن. وقال جاسارفيتش: «تحقق المنظمة حاليا في أسباب هذه الزيادة، وسيكون من الأهداف الرئيسية للتحقيق تحديد ما إذا كانت الأرقام دقيقة وما إذا كانت الزيادة في حالات الاشتباه ناتجة بالفعل عن الكوليرا أم عن أمراض إسهال أخرى مثل فيروس الروتا».

وقالت هيئة إنقاذ الطفولة، وهي منظمة خيرية تدير مراكز لعلاج الكوليرا يوم الجمعة الماضي، إن حالات الاشتباه في محافظة الحديدة قفزت بنسبة 40 بالمئة في ثلاثة أسابيع وسط أمطار غزيرة وموجة طقس حار وفي بعض الأحياء زاد العدد الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة إلى مثليه في الأسابيع السابقة.