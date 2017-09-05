ابن دغر: الشرعية تسيطر على 85% من البلاد

عدن (الاتحاد)
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية أصبحت اليوم تسيطر على 85 &lrm بالمئة من الأرض وتتقدم نحو النصر الأكبر في تحرير كافة أراضي اليمن.
وأشار إلى أن الانتصارات تحققت بظل عاصفة الحزم التي أطلقتها قوات التحالف العربي التي بنت وتبني تجربة مميزة في البناء الحضاري وغيرتنا معها نحو الأفضل.
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ودعا رئيس الوزراء اليمني الشعب والقبائل اليمنية إلى الانتفاض ضد هذا المشروع الانقلابي الذي يستهدف الجمهورية، مبشراً بأن النصر والفرج أصبحا قريبين. وأشاد بالدعم الذي قدمته الإمارات والسعودية ودول التحالف العربي من أجل الشعب اليمني ومساعدته في هذه الظروف الصعبة.
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كما تحدث في اللقاء قادة قوات التحالف البحرينية والسودانية الذي يساهمان بجهود كبيرة في المواجهة مع الحوثيين وصالح، وتحدث رئيس الهلال الأحمر محمد سعيد الكتبي عن عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة من بينها تدشين 10 ميجا طاقة في محافظة لحج.
كم تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الهامة على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والعمل المشترك بروية واحدة في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.