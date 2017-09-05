ابن دغر: الشرعية تسيطر على 85% من البلاد

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية أصبحت اليوم تسيطر على 85 &lrm بالمئة من الأرض وتتقدم نحو النصر الأكبر في تحرير كافة أراضي اليمن.

وأشار إلى أن الانتصارات تحققت بظل عاصفة الحزم التي أطلقتها قوات التحالف العربي التي بنت وتبني تجربة مميزة في البناء الحضاري وغيرتنا معها نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال استقباله أمس في قصر المعاشيق بمدينة عدن، قائد قوات التحالف العربي في عدن المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وقال ابن دغر خلال اللقاء، «نعم لقد فشل مشروع إيران في المنطقة العربية وتحطمت أحلامهم بالسيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية»، مشيراً إلى انه بعد عاصفة الحزم صارت لدى الشرعية قوة تحافظ على أمن البلاد واستقرارها وتحفظ هوية اليمن العربية والإسلامية.

ودعا رئيس الوزراء اليمني الشعب والقبائل اليمنية إلى الانتفاض ضد هذا المشروع الانقلابي الذي يستهدف الجمهورية، مبشراً بأن النصر والفرج أصبحا قريبين. وأشاد بالدعم الذي قدمته الإمارات والسعودية ودول التحالف العربي من أجل الشعب اليمني ومساعدته في هذه الظروف الصعبة.

من جهته أكد قائد قوات التحالف العربي العميد أحمد ابو ماجد موقف الإمارات الداعم لوحدة اليمن واستقراره، كما أكد قائد القوات السعودية العميد الركن عبدالعزيز إسلام دعم المملكة للشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره.

كما تحدث في اللقاء قادة قوات التحالف البحرينية والسودانية الذي يساهمان بجهود كبيرة في المواجهة مع الحوثيين وصالح، وتحدث رئيس الهلال الأحمر محمد سعيد الكتبي عن عدد من المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة من بينها تدشين 10 ميجا طاقة في محافظة لحج.

كم تطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الهامة على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والعمل المشترك بروية واحدة في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.