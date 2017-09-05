المخلوع صالح يؤكد تبعيته للمتمردين

صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح تبعيته وتبعية حزبه لسلطة الحوثيين، نافياً وجود أي خلافات مع شركائه في الانقلاب.

وقال صالح في حديث تلفزيوني، إنه لا يوجد أي خلافات مع الحوثيين، واتهم من سمّاهم «الطابور الخامس» بإثارة البلبلة في البلاد، وأشار صالح إلى أن السلطة العسكرية والأمنية بيد الحوثيين، منوهاً بأن حزبه قدم خيرة قياداته في الجبهات العسكرية تحت قيادة الحوثيين. وفي اللقاء التلفزيوني، بدا صالح مرتبكاً في نفيه لتصاعد الخلاف بين حزبه والحوثيين. كما أعرب عن رضاه عن الشراكة في الحكومة الانقلابية.

بدوره، قال علي البخيتي، القيادي المنشق عن مليشيا الحوثي، إن المخلوع وحزبه رهينة لدى الميليشيا التي وصفها بـ«العصابة».

وقال البخيتي في تغريدات على «تويتر»: «الخلاف لا يحتاج إلى دليل، بل ما يقوله صالح من وفاق هو ما يحتاج إلى إثبات المؤتمر، وصالح رهينة بيد عصابة، ومن الطبيعي أن يقول ذلك من صنعاء».