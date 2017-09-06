عقيل الحلالي (صنعاء)

كثف التحالف العربي في اليمن غاراته الجوية على تعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها في العديد من جبهات القتال في البلاد حيث سقط العشرات من المتمردين قتلى وجرحى خلال القصف الجوي والمعارك مع قوات الشرعية. ورصدت مصادر محلية وعسكرية ميدانية أكثر من 64 غارة جوية للتحالف العربي استهدفت أمس، مواقع وترسانات عسكرية للميليشيات الانقلابية بينها 8 غارات دمرت نقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمتمردين الحوثيين شمال العاصمة صنعاء. وفيما ذكرت مصادر عسكرية «حوثية» في صنعاء أن طيران التحالف شن نحو 8 غارات على منطقة الأزرقين الواقعة شمال العاصمة وتضم معسكراً صغيراً وحاجز تفتيش رئيسي، وأفاد بيان للجيش بأن القصف الجوي استهدف «نقاط تفتيش ومواقع للميليشيات الانقلابية في نقطة الأزرقين» الواقعة إدارياً ضمن بلدة همدان شمال العاصمة.

وأشار البيان إلى أن الغارات استهدفت أيضاً عدة نقاط تفتيش تابعة للميليشيات بالقرب من نقطة الأزرقين «التي تتحكم بمدخل صنعاء الشمالي»، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن وقوع انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة حيث شوهدت أعمدة الدخان المتصاعد من المواقع المستهدفة. ورجحت مصادر محلية سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات جراء الغارات الجوية التي أعقبها وصول سيارات إسعاف ومركبات عسكرية لنقل المصابين وجثث القتلى.

وتزامن القصف مع استمرار المعارك بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية في بلدة نهم المجاورة. وقال مصدر عسكري ميداني إن المواجهات المسلحة تدور في مناطق القرن، المدفون، القتب، الجبيل، ومحيط جبل المنارة في وسط وجنوب غرب نهم.

وإلى الشمال من نهم، استمرت المعارك بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي في عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف. وقتل 8 من الحوثيين بنيران الجيش في منطقة الخنجر ببلدة خب والشعف شرق الجوف حيث أكدت مصادر الجيش إفشال هجوم للميليشيات للسيطرة على موقع «ابرق العضب» في المنطقة ذاتها، في حين اشتباكات في جبهتي الساقية والغرفة ببلدتي الغيل والمصلوب غرب المحافظة.