بلجيكا وفرنسا.. «الديربي الناري»!

سان بطرسبورج (أ ف ب)

يلتقي المنتخبان الجاران الفرنسي والبلجيكي اليوم في سان بطرسبورج في «الديربي الناري» المرتقب في الدور نصف النهائي لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ويأمل المنتخبان في مواصلة مشوارهما الرائع في البطولة الحالية، خصوصا بلجيكا بجيلها «الذهبي»، الوحيد بين رباعي نصف النهائي الذي حقق العلامة الكاملة في مونديال 2018، وأبرزها في ربع النهائي على حساب البرازيل ونجمها نيمار، عندما بخرت آمال «السيليساو» بلقب سادس، بعدما كان من أبرز المرشحين للتتويج في موسكو في 15 يوليو.

من جهته، أزاح المنتخب الفرنسي الذي يخوض دور الأربعة للمرة السادسة في تاريخه، الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من الدور ثمن النهائي، ثم أوروجواي ونجمها لويس سواريز من ربع النهائي.

ويعرف المنتخبان بعضهما جيداً: فبلجيكا هي المنتخب الذي واجهته فرنسا 73 مرة منذ العام 1904، وتميل الكفة لمصلحة «الشياطين الحمر» مع 30 فوزاً، مقابل 24 خسارة و19 تعادلاً.