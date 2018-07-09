هورست: واثق من قدرة إنجلترا في إحراز اللقب

لندن (أ ف ب)

أعرب النجم السابق لكرة القدم الإنجليزية جيف هورست عن ثقته بقدرة منتخب بلاده الذي بلغ نصف النهائي، على الذهاب حتى النهاية، وإحراز اللقب الثاني في تاريخه بعد الأول عام 1966 على أرضه.

وساهم هورست (76 عاماً) بشكل أساسي في إحراز منتخب «الأسود الثلاثة» لقبه الوحيد في بطولة العالم، بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى منتخب ألمانيا الغربية (4-2 بعد التمديد) في المباراة النهائية، واعتبر اللاعب السابق أن المدرب الحالي جاريث ساوثجيت قادر على قيادة تشكيلته الشابة، لمعادلة الإنجاز الذي حققه المدرب آلف رامسي قبل عقود.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع كرواتيا غداً في نصف النهائي على ملعب لوجنيكي في موسكو، والذي سيحتضن الأحد المقبل، النهائي بين المنتخب الفائز في هذه المباراة، والفائز من نصف النهائي الأول الذي يجمع بين فرنسا وبلجيكا على ملعب مدينة سان بطرسبورج.

وقال هورست: «ساوثجيت مثل السير آلف، حقق نجاحاً كبيراً مع لاعبيه، ولديه رؤية واضحة عن طريق اللعب، ولعل الاختلاف الكبير هو أننا كنا نتمتع بأربعة لاعبين من طراز عالمي مع جوردون بانكس، بوبي مور، بوبي تشارلتون وجيمي جريفز، الذي لم يشارك في المباراة النهائية».