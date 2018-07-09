رئيس الاتحاد الألماني يجدد دعم لوف وبييرهوف

برلين (د ب أ)

كرر راينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني، التأكيد على دعم يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب، وأوليفر بييرهوف مدير المنتخب، رغم الإخفاق في كأس العالم، ويتوقع تحليل ما حدث ووضوح الرؤية مع نهاية أغسطس المقبل.

وقال جريندل في مقابلة لمجلة «كيكر» نشرتها أمس: «قررنا بدء إعادة البناء مع يواكيم لوف، ولا أحد يرى الأمر اليوم بمنظور مختلف».

وأضاف: «ومع ذلك، نتوقع تحليلاً بعيد المدى لأداء المنتخب وأسباب الخروج من الدور الأول بالمونديال».

وتبددت آمال المنتخب الألماني في الحفاظ على اللقب مبكراً في مونديال روسيا، حيث خرج من الدور الأول إثر هزيمتين أمام المكسيك وكوريا الجنوبية وانتصار وحيد جاء بشق الأنفس أمام السويد، ليودع البطولة من المركز الأخير بالمجموعة السادسة.

ويتوقع جريندل تحليل أسباب الفشل قبل أن يعود المنتخب الألماني إلى المنافسات مجدداً عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا، والتي يستهل مشواره فيها بمواجهة نظيره الفرنسي في ميونيخ في السادس من سبتمبر.

وقال جريندل: «لوف قطع الخطوة الأولى بتوضيح رؤيته إزاء عدم نجاح عدد من اللاعبين في استعراض قدراتهم، ولكن المزيد من التحليل يحتاج إلى الوقت، ونرغب في منحه هذه الفرصة».

وأضاف: «سنجري مناقشات مكثفة في مجلس إدارة الاتحاد مع نهاية أغسطس، وبعدها نتمنى البدء على الطريق الذي يعيدنا إلى قوتنا السابقة».