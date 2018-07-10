أسعار النفط ترتفع وسط شح في المعروض

طوكيو (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين مع تركيز المستثمرين على شح المعروض في السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضي تظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

وزاد خام القياس العالمي برنت 49 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 77.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش.

وارتفع الخام الأميركي في العقود الآجلة 34 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 74.14 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس أن مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة في الرابع من يوليو.