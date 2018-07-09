ثلث الصناديق السيادية تعتزم خفض حيازات الأسهم

لندن (رويترز)

أظهرت دراسة لشركة إنفسكو لإدارة الأصول أن أكثر من ثلث صناديق الاستثمار السيادية تخطط لخفض انكشافها على الأسهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد أداء قوي في 2017، مشيرة إلى الحروب التجارية والأوضاع الجيوسياسية والتقييمات العالية بوصفها عوامل معاكسة.

وخلص التقرير السنوي، الذي يستند للقاءات مع 126 من المستثمرين السياديين ومديري احتياطيات البنوك المركزية بأصول قيمتها 17 تريليون دولار، إلى أن الأسهم تفوقت على السندات، لتصبح أكبر فئة أصول في المحافظ بمتوسط 33%، وذلك ارتفاعاً من 29 بالمئة في 2017.

وتحظى الأسهم بأوزان كبيرة في المحافظ الاستثمارية لنحو نصف الصناديق السيادية في الوقت الحالي، إلا أن نسبة 40% منها أبدت رضاها عن الوضع القائم، فيما تنوي 35% خفض انكشافها على الأسهم في المدى المتوسط، بحسب «إنفسكو».

وأجريت المقابلات في الفترة من يناير إلى مارس، وهو فصل اتسم بتقلب الأسهم العالمية، ويعتقد بعض المستثمرين أنها ما زالت معرضة لعملية تصحيح.

ومن بين مباعث القلق الرئيسة احتمال نشوب حرب تجارية ومخاطر جيوسياسية، وحقيقة أن تقييمات الأسهم عالية سواء على أساس مطلق أو نسبي.

ومنذ مارس، صعدت الولايات المتحدة الخلاف التجاري مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين الرئيسين، مما دفع الأسهم العالمية للهبوط.