أسواق المال الإماراتية الأكثر جاذبية في الخليج

أبوظبي (وام)
تصدرت أسواق المال الإماراتية قائمة أكثر الأسواق جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج، وذلك عقب بلوغ الأسعار مستويات سعرية مغرية لجميع فئات المستثمرين.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد وصل متوسط مكرر ربحية الشركات المدرجة فيها 12.97 مرة مع بداية شهر يوليو 2018، مقارنة مع 14 مرة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017.
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وجاءت هذه التوزيعات السخية للشركات بعدما حققت أرباحاً كبيرة عن عام 2017، حيث بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم. ويتضح من خلال الإحصاءات الرسمية أن مكرر ربحية قطاع العقار كان الأكثر جاذبية، حيث وصل إلى 9.94 مرة، تلاه قطاع البنوك الذي وصل فيه متوسط مكرر الربحية 10.02 مرة، فيما بلغ بالنسبة لقطاع الخدمات 10.07 مرة، و11.74 مرة لقطاع العقود.
وعلى صعيد قطاع التأمين، فقد وصل مكرر الربحية إلى 12.73 مرة، وفي قطاع الضيافة 12.93 مرة. وكان مكرر الربحية في قطاع الطاقة الأعلى من حيث مكرر الربحية، بعدما وصل إلى 16.24 مرة.