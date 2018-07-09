«أدنوك» تبحث توسيع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات مع الشركات الصينية

بكين (الاتحاد)

عقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، خلال زيارته العاصمة الصينية بكين، سلسلة من الاجتماعات مع قادة كبريات الشركات الصينية العاملة في مجالات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تركزت حول توسعة نطاق الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في أعمال «أدنوك» المتكاملة في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، بما فيها الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات.

وأكد معاليه أن الزيارة تتماشى مع توجيهات القيادة بالعمل على توسعة الشراكات الاستراتيجية وتوثيق وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع جمهورية الصين الشعبية التي تمثل أحد أكبر شركاء دولة الإمارات التجاريين، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وقال: «يمثل التعاون في مجال الطاقة جانباً مهماً في العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، وأحد أهم أسواق النمو الرئيسة لإنتاج «أدنوك» من النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات؛ لذلك نحرص على توثيق هذه العلاقة، انطلاقاً من قناعتنا بتوافر فرص كبيرة للشراكات والاستثمارات التي تحقق منافع متبادلة على امتداد أعمال «أدنوك» في مختلف مجالات ومراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات».

وتابع: «نحن دائماً على استعداد للعمل مع شركائنا الحاليين والجدد لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات البتروكيماوية في الصين». والتقى معاليه، خلال الزيارة، كبار المسؤولين التنفيذيين لكل من شركة وانهوا، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري «كنووك».