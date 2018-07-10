الصادرات الألمانية ترتفع أكثر من المتوقع في مايو

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات، أمس، ارتفاع الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو، مما زاد الفائض التجاري في علامة جديدة، على أن أكبر اقتصاد أوروبي، مازال قوياً، برغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن الصادرات ارتفعت 1.8% عن الشهر السابق، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. وزادت الواردات 0.7%.

كانت التوقعات في استطلاع لرويترز تشير إلى ارتفاع الصادرات 0.75%، وانخفاض الواردات 0.3%.

وزاد الفائض التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 20.3 مليار يورو (23.90 مليار دولار) من 19 مليار يورو في أبريل. وفاق الفائض متوسط التوقعات في استطلاع رويترز البالغ 20 مليار يورو.

وانخفض فائض ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، إلى 12.6 مليار يورو من 23.5 مليار في أبريل، وفقاً لبيانات غير معدلة.