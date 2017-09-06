رئيس الدولـة يصـدر مراسيـم اتحادية بشأن التصديق على اتفاقيـات تعـاون مع عـدد مـن الـدول الصديقـة

محمد الأمين (أبوظبي)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من المراسيم الاتحادية المتعلقة بالتصديق على اتفاقيات بين حكومات الدول الصديقة، وبإنشاء سفارات جديدة للدولة في الخارج نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم (68) لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية زيمبابوي في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الاتحادي رقم (69) لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية مقدونيا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، والتي تم توقيعها في العاصمة أبوظبي بتاريخ 28 يونيو 2016، ونص المرسوم الاتحادي على أن يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه، المرسوم الاتحادي رقم (70) لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية بلغاريا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما، حيث تم التوقيع على الاتفاقية في دبي بتاريخ 25 يناير 2016، والمرسوم الاتحادي رقم (71) لسنة 2017 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة انتيغوا وبربودا في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما، وفيما ورائهما، حيث تم التوقيع على الاتفاقية في مدينة سانت جونز بتاريخ 22 أغسطس 2016، والمرسوم الاتحادي رقم (72) لسنة 2017 بخصوص التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية غويانا التعاونية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وتم التوقيع على الاتفاقية في مونتريال بتاريخ 23 نوفمبر 2015.