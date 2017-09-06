الجبيـر: لا يمكن قبـول أي دولة تدعم الإرهاب

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس أنه «لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين»، مؤكداً أن «الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه». وأضاف أن الدول كلها يجب ألا تتسامح مع الإرهاب، موضحاً «لا يوجد حصار على قطر وما قلناه هو أننا لن نتعامل مع الدوحة ولن نسمح لها بدخول أجوائنا.. ولا يمكن قبول أي دولة تدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية إعلامياً». وقال وزير الخارجية السعودي، إنه سيتم إقرار ما إذا كانت هناك عقوبات أخرى على قطر وفقاً للظروف.

وقال الجبير، للصحافيين في لندن، إن «بريطانيا وقفت على الحياد في أزمة قطر ولم تساند موقف الدوحة». كما أوضح «الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا» موضحاً أن التحالف العربي يتعامل في اليمن بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أنه «يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته».

وأضاف الجبير أن إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية. كما رأى أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب «مثيرة للسخرية».

ولفت الوزير السعودي إلى أنه إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالسعودية فعليها وقف الإرهاب والتدخلات، مشيراً إلى أن قياديين في القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في السعودية. وشدد الجبير «لا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الدبلوماسي».