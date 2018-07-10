بدء تداول سهم «شياومي» في بورصة هونج كونج

هونج كونج (د ب ا)

بدأ تداول سهم شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية «شياومي» في بورصة هونج كونج أمس، بعد فشل الطرح العام الأولي للسهم في تحقيق النتائج المتوقعة.

كانت الشركة تأمل في جمع 10 مليارات دولار من الطرح العام الأولي ليكون الأكبر على مستوى العالم خلال السنوات الأربع الماضية، لكن حصيلة الطرح بلغت 4.72 مليار دولار فقط، بحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست».

وأرجأت الشركة طرح أسهمها في بورصة شنغهاي للأوراق المالية. وكان سعر السهم الرسمي في بداية تعاملات أمس في البورصة 2.12 دولار.

في الوقت نفسه، فإن الأداء السيئ للطرح العام الأولي لأسهم «شياومي» يمثل إشارة سيئة بالنسبة لبورصة هونج كونج التي عدلت قواعد التسجيل فيها في 30 أبريل الماضي للسماح لشركات التكنولوجيا الصينية بتسجيل ثانوي لأسهمها في البورصة. كما تسمح القواعد الجديدة لشركات التكنولوجيا الحيوية بتسجيل أسهمها في البورصة من دون رسوم للتسجيل.