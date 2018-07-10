لندن (رويترز)

انتعش اليوان الصيني، وارتفع اليورو لأعلى مستوياته منذ 14 يونيو أمس، مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، بعد نشر بيانات مواتية عن الوظائف الأميركية الأسبوع الماضي، وفي ظل دلائل على أن التوترات التجارية لم تضعف الزخم الاقتصادي حتى الآن.

ويبدو أن المستثمرين يتجاهلون حتى الآن النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، ويؤثرون التركيز على البيانات الاقتصادية المواتية. وتظهر الأرقام ارتفاعاً قوياً في الصادرات الألمانية، وهو ما عزز المعنويات أيضا.

وصمد الجنيه الإسترليني في وجه استقالة الوزير المعني بشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسبب معارضة خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي جرى الاتفاق عليها حديثا بخصوص مرحلة ما بعد الانسحاب من الاتحاد.

وارتفع الإسترليني إلى 1.3328 دولار، مع تركز المتعاملين على تزايد احتمالات «الخروج السلس لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي» الذي يحتفظ فيه الطرفان بعلاقات تجارية وثيقة.

وزاد اليوان نصفاً بالمئة في الأسواق الخارجية إلى 6.6292 يوان للدولار ليواصل ابتعاده عن المستويات المتدنية التي سجلها في يونيو، حين تكبد أكبر خسارة شهرية على الإطلاق.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1779 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 يونيو، مع تكبد العملة الأميركية خسائر واسعة النطاق.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2% إلى 93.899.

وخسر الدولار نحو 0.5% يوم الجمعة، مسجلاً 93.921، وهو أدنى مستوى له منذ 14 يونيو.