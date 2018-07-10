أوساط اقتصادية تأمل برسالة قوية لترامب خلال المشاورات الألمانية-الصينية

برلين (د ب أ)

أعربت أوساط ألمانية عن أملها في إصدار رسالة واضحة خلال المشاورات الحكومية الألمانية-الصينية المقرر عقدها، في ظل الحرب التجارية الناتجة عن التعريفات الجمركية.وقال هوبرت لينهارد رئيس لجنة شؤون الاقتصاد الألماني مع آسيا عبر المحيط الهادئ لوكالة الأنباء الألمانية «بالنظر إلى الرسوم الجمركية العقابية الأميركية ضد الصين والاتحاد الأوروبي، يتعين علينا الانتباه إلى ألا يصل الأمر إلى حدوث تصعيد يكون فيه كل الأطراف خاسرين».

وأكد أن ألمانيا والصين بصفتهما أكبر مصدران على مستوى العالم تواجهان الوضع ذاته، وقال: «يمكنني تصور إصدار رسالة مشتركة بالفعل خلال المشاورات، ولكن ليس كتهديد للولايات المتحدة، وإنما كالتزام مشترك تجاه التجارة العالمية».

وتستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في العاصمة برلين، في إطار المشاورات الحكومية الخامسة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يكون الموضوع الرئيس للمشاورات السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تلقى انتقادات على المستوى الدولي.