إلى أي مدى يستمر ترامب في تصعيده؟

شريف عادل (واشنطن)

بعد انطلاق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لم يعد السؤال «هل ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة»، وإنما أصبح ما يشغل المحللون والأسواق، بل والمواطن العادي سؤال آخر يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب في تصعيده تجاه خصمه الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع تصميم الخصم على الرد بالمثل.

ويرى بعض المحللون، خاصة بعد التطبيق الفعلي للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، بنسبة 25%، على ما قيمته 34 مليار دولار، ورد الصين بنفس القدر من التعريفات على نفس القيمة من المنتجات، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة، أن الرئيس الأميركي لا يدرك أبعاد قراراته ومدى تأثيرها على الأسواق، حتى أن بول كروجمان، أستاذ الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل قال إن «المدى الذي ذهب إليه ترامب في عدم تقدير حجم ما يفعله مدهش حتى لمن كانوا يعرفون أنه لا يعرف ما الذي يفعله».

ولم تظهر في الأفق أي علامات على نية ترامب التراجع عن خططه، فهو ينوى إضافة ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين إلى القائمة التي تطبق عليها التعريفات الجديدة خلال أسابيع قليلة، وأعلن أنه سيضيف ما قيمته مائتي مليار دولار أخرى في حالة رد الصين بالمثل، كما أخبر الصحفيين إن إجمالي قيمة الواردات الصينية التي ستخضع للضرائب ربما يتجاوز الخمسمائة مليار دولار.

ويقول ديك دربن، العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي، إن «الحرب التجارية المضللة للإدارة الأميركية مع الصين ستتسبب في خسائر فادحة لملايين الأميركيين، خاصة أولئك الذين يعملون في الزراعة وفي صناعة السيارات، وستزداد الأمور سوءاً إذا لم نعمل على التهدئة».

وبعيداً عن الهدف المعلن الخاص بتخفيض العجز التجاري مع الصين، يحاول ترامب إرضاء الناخب الأميركي، قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء الكونجرس في نوفمبر القادم، وباتجاه الانتخابات الرئاسية في 2020، عن طريق استخدام شعارات شعبوية من نوعية «أميركا أولاً»، و«لكي تصبح أميركا عظيمة مجدداً»، متحججاً بسوء استخدام الصين لقواعد التجارة الدولية في السنوات السابقة، بالإضافة إلى ما قامت به من استيلاء على التكنولوجيا الأميركية الحديثة. لكن من الواضح أن تلك السياسات سيكون لها تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأميركي، من خلال تعطيل سلاسل الإمدادات الدولية ورفع الأسعار على الشركات والمستهلكين الأميركيين. وأعلن بنك الاحتياط الفيدرالي أن بعض الشركات الأميركية، ومنها هارلي دافيدسون لصناعة الدراجات النارية وجنرال موتورز لصناعة السيارات، قد بدأت بالفعل في تسريح بعض العمالة لديها. وأكدت دراسة حديثة لمعهد بيترسون للاقتصادات الدولية، أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على مكونات السيارات سيؤدي إلى انخفاض إنتاج السيارات الأميركية بنسبة 1.5%، إضافة إلى فقدان ما يقرب من 195 ألف عامل لوظائفهم، خلال 1-3 سنوات مقبلة.

وفيما يخص المدى الزمني الذي يمكن أن تمتد له الحرب التجارية، يقول ديفيد دولار، كبير ممثلي إدارة الخزانة الأميركية في الصين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أن «المعركة قد تمتد للعام القادم، لأن الاقتصاد الأميركي القوي حالياً سيخفف من حدة تأثير الحرب التجارية على الولايات المتحدة».