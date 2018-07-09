إلى أي مدى يستمر ترامب في تصعيده؟

شريف عادل (واشنطن)
بعد انطلاق الرصاصة الأولى في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، لم يعد السؤال «هل ينفذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة»، وإنما أصبح ما يشغل المحللون والأسواق، بل والمواطن العادي سؤال آخر يتعلق بالمدى الذي يمكن أن يذهب إليه ترامب في تصعيده تجاه خصمه الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع تصميم الخصم على الرد بالمثل.
ويرى بعض المحللون، خاصة بعد التطبيق الفعلي للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، بنسبة 25%، على ما قيمته 34 مليار دولار، ورد الصين بنفس القدر من التعريفات على نفس القيمة من المنتجات، اعتباراً من منتصف ليلة الجمعة، أن الرئيس الأميركي لا يدرك أبعاد قراراته ومدى تأثيرها على الأسواق، حتى أن بول كروجمان، أستاذ الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل قال إن «المدى الذي ذهب إليه ترامب في عدم تقدير حجم ما يفعله مدهش حتى لمن كانوا يعرفون أنه لا يعرف ما الذي يفعله».
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ويقول ديك دربن، العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي، إن «الحرب التجارية المضللة للإدارة الأميركية مع الصين ستتسبب في خسائر فادحة لملايين الأميركيين، خاصة أولئك الذين يعملون في الزراعة وفي صناعة السيارات، وستزداد الأمور سوءاً إذا لم نعمل على التهدئة».
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وفيما يخص المدى الزمني الذي يمكن أن تمتد له الحرب التجارية، يقول ديفيد دولار، كبير ممثلي إدارة الخزانة الأميركية في الصين في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أن «المعركة قد تمتد للعام القادم، لأن الاقتصاد الأميركي القوي حالياً سيخفف من حدة تأثير الحرب التجارية على الولايات المتحدة».