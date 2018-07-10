تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي

دبي (الاتحاد)

تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بمعدل ملحوظ في شهر يونيو.

وبرغم أن المؤشر الرئيس هبط من مستوى الذروة الذي وصل إليه مؤخراً في شهر مايو، فقد عكس تراجع زخم نمو السفر والسياحة، وزيادة قوة التوسعات المسجلة في كلٍ من قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات.

علاوة على ذلك، تسارع معدل الثقة التجارية، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع في شهر يونيو، في ظل قوة تدفق المشروعات الجديدة.

وتراجع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 57.6 نقطة في شهر مايو إلى 56.0 نقطة في شهر يونيو.