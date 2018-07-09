حوار: يوسف البستنجي

أكد مايكل راينز، الرئيس التنفيذي لشركة الواحة كابيتال، أن صناديق إدارة الأصول التابعة للشركة حققت أداءً متفوقاً بحسب مؤشرات الأداء، حيث سجلت عوائد مجزية إجمالاً خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل الإدارة المتميزة للمخاطر، مبيناً في حوار مع «الاتحاد» أن صندوق الواحة للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقق عائداً إجمالياً بنسبة 15.5% في الربع الأول من عام 2017، و10.8% في الربع الأول من العام الجاري، بينما حقق صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة عائداً إجمالياً بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى في عام 2018.

وأضاف: تعتبر الحوكمة كما الأداء جانباً مهماً بالنسبة للمستثمرين، وأعتقد أن ذلك يمنحنا ميزة إضافية.

ضوابط قوية

وقال: «بوصفنا شركة مدرجة تعتمد ضوابط قوية وعلى درجة عالية من الشفافية، فإن ذلك يشكل مصدر ثقة وراحة للمستثمرين. فليس فقط صناديقنا الاستثمارية من تخضع للقواعد القياسية العالمية فحسب، بل كذلك الشركة الأم تخضع لرقابة تنظيمية صارمة من جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة».