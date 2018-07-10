«ويتيكس» ينطلق 23 أكتوبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تنطلق النسخة العشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وللعام الخامس على التوالي، تنظم الهيئة معرض «ويتيكس» تحت مظلة «الأسبوع الأخضر»، الذي يتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات المجتمعية المتعلقة بالبيئة والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والتعريف بأهم مقومات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتشكل الدورة العشرون من معرض «ويتيكس»، والدورة الثالثة من معرض دبي للطاقة الشمسية التي تتزامن معها، فرصة للاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، ويشمل ذلك العديد من التقنيات والحلول الذكية التي تطرح للمرة الأولى، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه وحلول الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

وسيشكل المعرضان منصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات المهمة للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة.