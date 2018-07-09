«الراسخون للعقارات» تطلق مشروعــين جـديدين في عـجمان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة الراسخون للعقارات، خلال معرضها المقام حالياً بأبوظبي، مشروعين عقاريين جديدين بقيمة 550 مليون درهم.

واستقبلت الشركة في معرضها عدداً من المستثمرين والملاك من المواطنين والخليجين والعرب والأجانب، وكافة الجنسيات للاطلاع على مشروعاتها، سواء الجديدة والسابقة، وما تقدمه من مميزات وفرص واعدة، سواء في الاستثمار بها أو التمويل الميسرة.

ويقع المشروع الأول «عجمان جلوبال» في قلب إمارة عجمان على شارع الشيخ محمد بن زايد مباشرة مقابل أبراج الأمارات، ويتيح فرص واعدة استثمارية وتملك حر لجميع الجنسيات، ويوفر مساحات تبدأ من 400 متر مربع، بأسعار تبدأ من 600 ألف درهم، وتبلغ قيمة المشروع نصف مليار درهم، ويقع المشروع الثاني، وهو عبارة عن برج سكني تجاري، قريبا من شارع الشيخ محمد بن زايد بإمارة عجمان بمنطقة العالية، ويقام على مساحة 10 آلاف قدم، ويتكون من 13 طابقاً.

ويأتي إطلاق المشروعين الجديدين، والتي تنفذها الراسخون للعقارات بمدينة عجمان، وذلك بعد حصولها على تصنيف خمس نجوم على مختلف خدماتها العقارية كأول مكتب عقاري في عجمان ينال هذا التصنيف من دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وحصولها على رخصة مطور رئيس.

وقال خليفة سلطان بن حارب، رئيس مجلس إدارة شركة الراسخون للعقارات إن المعرض العقاري الذي تنظمه الشركة يكشف عن حجم المشاريع العقارية التي تقدمها الشركة من خلال فرص واعدة وبيئة مميزة لمختلف التسهيلات والأسعار المناسبة، والتي تأتي في ظل التصحيح العقاري الذي تعيشه الدولة حاليا.