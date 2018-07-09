التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان ينمو %60 العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكازاخستان إلى 1.44 مليار درهم، خلال عام 2017، مقابل 903.45 مليون درهم في عام 2016، بنسبة نمو بلغت 60%، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وأرجع التقرير ارتفاع التبادل التجاري إلى نمو الواردات بنسبة 35% إلى 119.9 مليون دولار (440 مليون درهم)، مقابل 89 مليون دولار (326.6مليون درهم) خلال عام 2016، والصادرات غير النفطية 279% إلى 143.6 مليون دولار(527 مليون درهم)، مقابل 37.9 مليون دولار(139 مليون درهم)، وإعادة التصدير بنسبة 9.4% إلى 130.2 مليون دولار (477.8 مليون درهم)، مقابل 119 مليون دولار (436.73 مليون درهم).

وأظهرت بيانات التقرير أن التجارة المباشرة استحوذت على 58% من إجمالي التجارة الخارجية العام الماضي بنحو 230 مليون دولار (844.1 مليون درهم)، منها 116.7 مليون دولار (428.3 مليون درهم) واردات، وحوالي 47.1 مليون دولار( 173.6 مليون درهم) صادرات غير نفطية، و66.2 مليون دولار (242.95 مليون درهم) إعادة التصدير.

وأوضح التقرير أن حصة المناطق الحرة من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 42 %، بقيمة 163.7 مليون دولار ( 160 مليون درهم)، منها 3.2 مليون دولار (11.74 مليون درهم) واردات، و69.5 مليون دولار (255 مليون درهم) صادرات غير نفطية، و64 مليون دولار (234.8 مليون درهم) إعادة التصدير.

وأشار التقرير إلى أن قيمة واردات السلع من نحاس نقي وخلائط نحاسية (غير مشغولة) بلغت 100.3 مليون دولار، فيما بلغت واردات سلع الذهب، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق، بلغت نحو 10.1 مليون دولار، إلى جانب واردات سلع زنك غير مشغول خام بنحو 4.3 مليون دولار، ورصاص غير مشغول خام 0.8 مليون دولار، ولحوم فصيلة الأبقار مجمدة 0.17 مليون دولار.

وجاءت مبانٍ مسبقة النصع في المركز الأول للصادرات غير النفطية بقيمة 9.7 مليون دولار، فيما جاءت سلع منشآت عدا المباني المسبقة الصنع وأجزاء منشآت مثل جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصوراي شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب نوافذ وأطرها في المركز الثاني بقيمة 9.2 مليون دولار.

وتصدرت الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية المركز الأول في إعادة التصدير بقيمة 10.5 مليون دولار، ثم الأحجار الكريمة عدا الألماس والأحجار شبه كريمة بنحو 7 ملايين دولار.

وذكر التقرير، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان وصل إلى ملياري دولار (7.34 مليار درهم) في نهاية عام 2016.