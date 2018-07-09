التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان ينمو %60 العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكازاخستان إلى 1.44 مليار درهم، خلال عام 2017، مقابل 903.45 مليون درهم في عام 2016، بنسبة نمو بلغت 60%، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.
وأرجع التقرير ارتفاع التبادل التجاري إلى نمو الواردات بنسبة 35% إلى 119.9 مليون دولار (440 مليون درهم)، مقابل 89 مليون دولار (326.6مليون درهم) خلال عام 2016، والصادرات غير النفطية 279% إلى 143.6 مليون دولار(527 مليون درهم)، مقابل 37.9 مليون دولار(139 مليون درهم)، وإعادة التصدير بنسبة 9.4% إلى 130.2 مليون دولار (477.8 مليون درهم)، مقابل 119 مليون دولار (436.73 مليون درهم).
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وأوضح التقرير أن حصة المناطق الحرة من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 42 %، بقيمة 163.7 مليون دولار ( 160 مليون درهم)، منها 3.2 مليون دولار (11.74 مليون درهم) واردات، و69.5 مليون دولار (255 مليون درهم) صادرات غير نفطية، و64 مليون دولار (234.8 مليون درهم) إعادة التصدير.
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وجاءت مبانٍ مسبقة النصع في المركز الأول للصادرات غير النفطية بقيمة 9.7 مليون دولار، فيما جاءت سلع منشآت عدا المباني المسبقة الصنع وأجزاء منشآت مثل جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وصوراي شبكية وسقوف وهياكل سقوف وأبواب نوافذ وأطرها في المركز الثاني بقيمة 9.2 مليون دولار.
وتصدرت الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية المركز الأول في إعادة التصدير بقيمة 10.5 مليون دولار، ثم الأحجار الكريمة عدا الألماس والأحجار شبه كريمة بنحو 7 ملايين دولار.
وذكر التقرير، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان وصل إلى ملياري دولار (7.34 مليار درهم) في نهاية عام 2016.