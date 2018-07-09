الشارقة (الاتحاد)

كشف سلطان الشكره، الرئيس التنفيذي لشركة واحة الشارقة للتطوير العقاري، أن الشركة أنجزت ما نسبته 50% من أعمال البناء في مشروع فلل جزيرة الشمس والذي تصل إلى 326 فيلا، والذي لاقى إقبالاً من المشترين.

وتم تصميم فلل جزيرة الشمس بذوق عالٍ يضمن جميع وسائل الراحة الحديثة اللازمة، حيث صممت الفلل لتكون لوحة جمالية ونموذجاً راقياً فريداً من نوعه، وقدمت جزيرة الشمس أنماطاً مختلفة من الفلل لتناسب متطلبات العملاء المختلفة، وتم تطوير جزء واسع من جزيرة الشمس كمناطق خدمية، كالشواطئ والطرق والحدائق والمساجد ومحال بيع التجزئة، وتم تصميم الفلل وبناؤها ووضع تصور خاص بها لتكون ملاذاً لحياة مليئة بالاسترخاء، وسبباً لنمط معيشة منعشة ومنشطة.

ويوفر المشروع فرصاً استثمارية مجزية نظراً لقربه من «المنطقة الحرة بالحمرية»، ومطار الشارقة الدولي، ومطار دبي الدولي وأهم مناطق الجذب الرئيسية الأخرى. كما يتيح سهولة الوصول إلى شوارع الاتحاد والشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، حيث تعتبر مدينة الشارقة للواجهات المائية مجمعاً سكنياً تجارياً ترفيهياً متكاملاً متعدد الاستخدامات على البحر مباشرة في اجمل مكان.

وقال الشكره، إن العمل المتواصل في مشروع جزيرة الشمس يعكس التزام «شركة واحة الشارقة للتطوير العقاري» المتواصل بالمساهمة في رؤية قيادة الشارقة من خلال إنشاء مجتمعات حضرية تضمّ مساحات خضراء رحبة، حيث تقدم الشركة للمقيمين المستثمرين تجارب سكن راقية، وتوفير حياة أفضل لكل من يزورها أو يعيش ويعمل فيها، مؤكداً أن المشروع سيزيد الاهتمام بالشارقة ويرسخ مكانتها كوجهة استثمار وسياحة آمنة ومنشودة، واستقطاب المستثمرين من خارج الإمارة التي تشكّل أحدث المراكز الاقتصادية الإماراتية المزدهرة وتتّسم بكونها بيئة متطورة ملائمة للأعمال.