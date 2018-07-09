«أدنوك للتوزيع» تحصل على «أيزو لنظام إدارة الطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع عن حصولها على شهادة (ISO.50001) المرموقة لنظام إدارة الطاقة.

تسلم الشهادة المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، من قبل ماثيو سكينر المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الخليج وباكستان في شركة إنترتك جلف، والتي تعد من أبرز هيئات الاعتماد الدولية المرموقة والمعترف بها لمنح الشهادات.

وتوضح الشهادة التزام أدنوك للتوزيع بأن تكون شركة أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل، وتعمل بالمعايير الدولية.

وتعتبر أيزو 50001 معياراً دولياً يدعم المنظمات والمؤسسات حول العالم لتحسين كفاءة إدارة الطاقة مع تحسين أداء الطاقة مما يسمح بإدماج إدارة الطاقة في العمليات الشاملة، وتم تطبيق نظام إدارة الطاقة والذي تم تطويره خصيصاً لشركة أدنوك للتوزيع، وتم تنفيذه قبل عام كامل من التقديم للحصول على الشهادة، ويوفر نظام إدارة الطاقة في أدنوك للتوزيع الآن سياسة للطاقة، ومبادئ توجيهية، وإجراءات وأشكالاً لضمان استيفاء أفضل المعايير الدولية.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «يشكل حصول شركة أدنوك للتوزيع على شهادة أيزو 50001 إنجازاً مهماً للشركة في رحلة تطورها ويمثل مصدر فخر لنا، وتأكيداً على جهودها في تطبيق نظام لإدارة الطاقة يلبي احتياجاتنا ويوائم أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما يعد تنفيذ هذا النظام دليلاً بارزاً على التزامنا المتواصل باستراتيجيتنا الشاملة للنمو، والتي تتضمن خلق أعمال أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل».

وقال ماثيو سكينر، المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الخليج وباكستان في شركة إنترتك جلف: «يسعدني تهنئة شركة أدنوك للتوزيع على تحقيق هذا الإنجاز والاعتراف بجهودها المبذولة لاستيفاء المتطلبات والمعايير الدولية الصارمة لنظام أيزو لإدارة الطاقة، وتؤكد شهادة الأيزو 50001 التزام شركة أدنوك للتوزيع بتنفيذ أنظمة فعالة لإدارة الطاقة في جميع مراحل عملها، كما تؤكد التزام قيادتها وموظفيها بتطوير سياسة للطاقة بأهداف واضحة لاستخدام الطاقة، وفق خطة عمل لتحقيق تلك الأهداف».

واعترافاً بالجهود التي بذلها فريق إدارة الطاقة في تطوير وتطبيق نظام إدارة الطاقة، كرّم المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، فريق الطاقة و27 موظفاً آخرين ممن ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز وقدم لهم شهادات تقديرية خلال الاحتفالية.

الجدير بالذكر أن المنظمة الدولية للمعايير (ISO) هي منظمة دولية غير حكومية مستقلة، تضم في عضويتها 161 هيئة وطنية قياسية. وبالإضافة إلى حصولها على شهادة أيزو 50001، تمتلك أدنوك للتوزيع حالياً شهادات ISO لأنظمة إدارة الجودة (ISO 9001: 20110)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO 27001 ) ونظام إدارة المختبرات (ISO 17025 ).