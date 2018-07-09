جائزة الشيخ خليفة للامتياز تنظـم دورات تعريفية وتدريبية للمشاركين

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تنظيم أنشطته وبرامجه التدريبية وندواته التعريفية، التي بدأ بتقديمها منذ انطلاق الدورة الـ 17 للجائزة في يونيو الماضي. حيث نظم مكتب الجائزة أمس، في مبنى الغرفة، الندوة التعريفية الثالثة ضمن سلسلة فعاليات الندوات والورش المختلفة، التي يستهدف من خلالها جميع المشاركين والمعنيين والمهتمين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز.

وجاءت الندوة التي حضرها ما يزيد على 70 مشاركاً يمثلون ما يزيد على 60 شركة ومؤسسة متخصصة في مجالات القطاعات الخاصة، للتعريف عن ماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها، والتعريف بأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بأبوظبي ودولة الإمارات.

واستعرضت الندوة التي قدمها الخبير شوقي اليوسف، التعريف بنموذج الجائزة وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين، وشرحاً للأسس العامة لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيّمين والمحكمين بالجائزة، كما تم التعرف على القطاعات المشاركة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام، وتم تعريفهم بأهمية المشاركة وكيفيتها، والشكل العام لوثيقة التقديم للمشاركة وكيفية إعدادها وفق متطلبات الجائزة، كما تم التعرف على فئات التكريم وماهية الجوائز المقدمة.