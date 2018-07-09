العفيفي: أدوات تمويلية لرواد الأعمال قبل نهاية العام

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، حرص البرنامج التواصل مع المؤسسات المالية للحصول على تمويلات بأرباح تنافسية لرواد الأعمال، متوقعاً توفير أدوات تمويلية مخصصة لرواد الأعمال قبل نهاية العام الحالي.

وأكد العفيفي، خلال الندوة التي نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس الأول، والتي أدراها أحمد الحميري الخبير المصرفي، وجود اجتماعات مكثفة حالياً مع وزارة المالية لتفعيل القرار الصادر بشأن حصول الشركات الصغيرة على 10% من إجمالي قيمة المشتريات الحكومية الاتحادية، و5% من مشتريات الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية بها نسبة 25%.

مشاريع جديدة

وكشف العفيفي عن بلوغ عدد المشاريع الوطنية المتقدمة للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 1600 مشروع، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج الذي أطلقتها الوزارة في فبراير الماضي في سياق جهودها الرامية لدعم رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز دور ومساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.