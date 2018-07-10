مبادرات دعم استراتيجية الذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها لدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، بدأت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع دوراتها التدريبية في أول مخيم صيفي خاص بتقنية الذكاء الاصطناعي، وهي مبادرة فريدة تهدف إلى تطوير آليات تعمل على تطبيق استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لتقنية الذكاء الاصطناعي، بهدف جعل الدولة رائدة في تبني هذه التقنية عبر مختلف القطاعات الحيوية.

وتنقسم ورش العمل التي تستمر من 8 إلى 12 يوليو على قسمين، يركز القسم الأول الذي يعقد في الفترة الصباحية على تغطية أساسيات الذكاء الاصطناعي لأولئك الذين ليس لديهم خبرة في علميات الترميز، بينما يركز القسم الثاني على عقد جلسات في الفترة المسائية مخصصة للمتعلمين المتقدمين تشمل تطبيق سيناريوهات الترميز والتعلم الآلي.