9 مليارات دولار التجارة الخارجية للإمارات مع فيتنام خلال العام الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التجارة الخارجية بين الإمارات وفيتنام، شاملة تجارة المناطق الحرة، خلال عام 2017 نحو 9 مليارات دولار، منها صادرات بنحو 324 مليون دولار، وإعادة تصدير من الإمارات 282 مليون دولار، وواردات بقيمة تبلغ نحو 8.4 مليار دولار، حسب دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثامنة في قائمة أهم البلدان المستوردة من فيتنام عالمياً، والترتيب الثاني والثلاثين عالمياً على مستوى التصدير لفيتنام خلال العام 2016.

وتتمثل أهم صادرات الدولة إلى فيتنام في عام 2017، وفقاً للدراسة، بالألمنيوم الخام غير المشغول، وبوليمرات الإيثلين، والأسماك المجمدة، وسكر القصب، والزيوت النفطية والمعدنية حيث تأتي الإمارات في المرتبة 18 عالمياً في تصدير هذه المادة إلى فيتنام.

وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في فيتنام، وفقاً للدراسة، نحو 4 مليارات دولار في عام 2014، بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2013. وبلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية المباشرة خلال عام 2015 نحو 142.3 مليون دولار تعكس نشاط 14 مشروعاً إماراتياً في مختلف القطاعات، لتحتل الإمارات المرتبة 38 ضمن قائمة 116 دولة تضخ استثماراتها في فيتنام. وفي المقابل، جذبت دولة الإمارات استثمارات فيتنامية مباشرة بقيمة 1.5 مليون دولار عام خلال عام 2015.