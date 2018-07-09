عمار النعيمي يصدر قراراً بتخفيض رسوم القيد والتجديد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين

عجمان (وام)
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم 22 لسنة 2018 بتخفيض رسوم القيد والتجديد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين في حكومة عجمان لتكون 100 درهم بدلاً من 500 درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.
ويأتي القرار في إطار السياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2021 بتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم الاستثمار وتحفز المستثمرين.
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وأوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن حكومة عجمان تعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات النوعية التي تستهدف تسهيل مزاولة الأعمال وتقليل تكلفتها وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تماشياً مع رؤية عجمان 2021 ببناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.
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وأضاف أن القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية في الخطط التنموية وعليه تسعى حكومة عجمان دائماً لتحفيزه بمبادرات استراتيجية ترمي إلى تهيئة مناخ مثالي للاستثمار وممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية بما يخدم تنافسية الإمارة.