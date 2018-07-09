%5 نمو الرخص الجديدة والمجددة في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نمت الرخص الجديدة والرخص المجددة في إمارة عجمان بمعدل 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أمس في بيان.

وشهد نشاط الرخص الجديدة نمواً بمعدل 5% ليصل العدد الإجمالي إلى 2312 رخصة خلال النصف الأول من 2017، مقارنةً بـ 2196 رخصة في النصف الأول من العام السابق، حيث ارتفعت الرخص المهنية بمعدل 19%، كما نمت خلال نفس الفترة رخص بدايات المخصصة للمواطنين الراغبين في مزاولة النشاط الاقتصادي داخل المنازل بنسبة 1200%، بعد إصدار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، القرار الأميري رقم 1 لسنة 2018، حيث تم بموجبه إعفاء هذه الرخص من كل الرسوم المحلية.

أما الرخص المجددة فجاء نموها مماثلاً للرخص الجديدة بمعدل نمو بلغ 5%، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 12363 في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنةً بـ 11748 في الفترة ذاتها من العام السابق، حيث نمت الرخص المهنية والصناعية المجددة بمعدل 10% و9% على التوالي، وكذلك رخص بدايات بمعدل 117%، وتعكس النتائج المحققة تنامي جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في عجمان، التي تبرز اليوم كوجهة واعدة على خريطة الاستثمار على المستويين المحلي والإقليمي.

وقالت زهرة البناي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، إن نمو نشاط رخص الأعمال يعكس ثقة مجتمع الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي بالقدرات الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي تزخر بها عجمان، في ظل الجهود الحثيثة لتسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو واستدامة الأعمال.

وأضافت أن نمو الرخص الجديدة والمجدّدة يمثل خطوة متقدمة باتجاه ترجمة التطلعات الطموحة لإمارة عجمان لاستقطاب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى القطاعات الحيوية المهمة خاصة المستهدفة في رؤية الإمارة، وكذلك تحفيز الاستثمارات الصناعية والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها دفع عجلة بناء اقتصاد تنافسي متنوّع لاستدامة التنمية، بما يتماشى مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة. ويمثل النمو في الرخص الجديدة، دليلاً دامغاً على تنامي دور عجمان كوجهة جاذبة لريادة الأعمال باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات التنويع الاقتصادي.

واختتمت البناي : «جاء الأداء الإيجابي خلال النصف الأول من العام الجاري نتاج مساعي الدائرة الحثيثة لرفع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال المحلي، مدعومين بمبادرات نوعية تستهدف تطوير سياسات اقتصادية مشجعة وتقديم تسهيلات استثمارية وتجارية تصب في خدمة رؤيتنا في خلق بيئة اقتصادية مزدهرة لرفاهية سكان الإمارة. وتدفعنا الثقة العالية التي يوليها لنا المستثمرون وأصحاب ورواد الأعمال إلى مواصلة تطوير الخدمات الضامنة لإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة وبما يتواءم مع أعلى معايير الدقة والكفاءة والموثوقية، سعياً وراء تحسين تجربة المتعاملين وتحقيق سعادتهم التي تأتي في مقدمة أولوياتنا الاستراتيجية وغاياتنا الجوهرية».