محمد بن راشد: نحتاج أفكاراً مبدعة ودماء متجددة

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن طموحات دولة الإمارات اليوم مختلفة، ونحتاج أفكاراً مختلفة وكوادر مبدعة ودماء متجددة بشكل مستمر لتحقيق طموحات شعبنا، وتوقعات العالم من حولنا.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة عصف ذهني مع فريق عمله صباح أمس بمكتبه بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف سموه: «نحن نقدر دائماً من عمل ويعمل وسيعمل لدولة الإمارات، وسنبقى في سعي مستمر لرفع مستوى معيشة مواطنينا والخدمات المقدمة لهم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة التي تم طرح العديد من الأفكار والمبادرات والمشاريع خلالها، إن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل، يولد أفكاراً أفضل وأقرب دائماً للنجاح.

وخاطب سموه فرق عمله بقوله «الإمارات اليوم هي مصدر للأمل، ونموذج، ولا بد أن نكون على قدر هذه المسؤولية». وأضاف سموه «نريد منكم النشاط الدائم، والأفكار المتجددة، والتعلم المستمر والعزيمة القوية»، موضحاً سموه أن التغيير والتطوير هما سنة الحياة، ولو أعدنا اليوم الأفكار نفسها التي طرحناها قبل سنوات، معنى ذلك أننا لم نتقدم. وأشار سموه إلى أن «هناك الآلاف من فرق العمل في الدولة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار لأبنائها، ونحن جزء من فريق واحد تجمعه رؤية واحدة وهدف نبيل، هو خدمة شعب دولة الإمارات».

واستعرض سموه خلال اللقاء تطور وسير العمل، وأهم الأفكار الجديدة الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة، كما ناقش سموه أيضاً مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي لسموه، بالإضافة إلى مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد سموه أن مشاريعنا القادمة كافة في الإمارات لا بد أن تحمل مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية، وتعزز في الوقت نفسه من رفاهية المواطنين، واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في الدولة.

حضر اللقاء، معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، وعبدالله البسطي، الأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر، المدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة، وعبدالله بن طوق، مدير عام المكتب التنفيذي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة، ومريم الحمادي، مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للأداء والتميز الحكومي، وهدى الهاشمي، مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للاستراتيجية والابتكار، وحصة بوحميد، مساعد المدير العام لمكتب رئاسة مجلس الوزراء للخدمات الحكومية والريادة.