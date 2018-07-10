أردوغان يعلن حكومته الجديدة وصهره وزيرا للمالية

أنقرة (أ ف ب)

كشف الرئيس التركي رجب أردوغان مساء الاثنين عن حكومته الجديدة المكوّنة من 16 وزيرا أحدهم صهره بيرات البيرق الذي عيّن وزيرا للمالية.

وأسندت وزارة الدفاع لقائد أركان الجيش هولوسي آكار، في حين حافظ مولود تشاوش أوغلو على موقعه وزيرا للخارجية.

وتعهد أردوغان، الذي أدى اليمين الدستورية كأول رئيس تنفيذي للبلاد، اليوم، بأن يكون زعيم جميع الأتراك البالغ عددهم 81 مليون نسمة، في لهجة تصالحية بعد أسابيع من الخطاب العدواني خلال الحملة الانتخابية.

وقال أمام عدة آلاف من المدعويين في قصر الرئاسة في أنقرة وبجانبه زوجته أمينة "سنحاول الحفاظ على ثقة شعبنا بإدراك أننا لسنا رئيس من صوتوا لنا فقط ولكن رئيس الـ 81 مليون".

وفاز أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 يونيو بـ 59ر52 بالمائة من الأصوات.

وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اليوم نفسه، حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأغلبية من خلال تحالفه مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

وفي وقت سابق اليوم، أدى أردوغان اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة، لتكمل بذلك تركيا تحولها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.