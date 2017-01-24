إعلان قائمة الأفلام المتنافسة على «أوسكار 2017»

لوس أنجلوس (د ب أ)

تم أمس إعلان قائمة الأفلام التسعة التي تتنافس في جائزة أوسكار أفضل فيلم لعام 2017، وهي «لا لا لاند»، وهو فيلم رومانسي موسيقي أخرجه داميان تشازيل، وبطولة إيما ستون ورايان جوسلينج، حيث يلعبان دور فنانين يحلمان بالحب والنجاح، ولكن ينتهى بهما الأمر بضرورة الاختيار بينهما، وقد حاز الفيلم سبع جوائز جولدن جلوب، وتم ترشيحه لـ14 جائزة أوسكار.

و«مون لايت» من إخراج باري جينكز، وحصل الفيلم، الذي يعد من الأفلام المستقلة، وبلغت إيراداته 15 مليون دولار منذ إطلاقه، على ثمانية ترشيحات أوسكار، من بينها أفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس لباري جينكز، وأفضل ممثل مساعد لماهرشالا علي.

إضافة إلى أفلام «مانشستر باي ذا سي» بطولة كيسي أفليك وميشيل ويليامز، و«اريفل» بطولة آيمي آدامز، و«فينسيس» بطولة وإخراج دينزل واشنطن، و«لايون» بطولة ديف باتيل ونيكول كيدمان، و«هيل اور هاي ووتر» بطولة كريس بين وبين فوستر، و«هيدن فيجزر» بطولة جانيل موناي وتاراجي بي هينسون واوكتفيا سبنسر، و«هاكوسو ريدج» بطولة وإخراج ميل جيبسون، وتدور قصته حول طبيب بالجيش لا يؤمن بالعنف، في الخطوط الأمامية أثناء الحرب العالمية الثانية، وهو الجندي الأميركي الوحيد الذي أدى خدمته دون حمل سلاح. والفيلم مستوحى من قصة ديزموند دوس، الذي حصل على ميدالية الشرف، وقد رُشح الفيلم لست جوائز، منها أفضل مخرج وأفضل ممثل رئيس لأندرو جارفيلد.